Запечені картопляні зрази з печінкою. Рецепт дня
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Картопляні зрази з печінковою начинкою – ситна домашня страва, яка чудово підходить для обіду або вечері. Ніжне картопляне тісто добре поєднується з соковитою начинкою з печінки, обсмаженої з цибулею та морквою. Замість смаження на пательні зрази можна запекти в духовці, щоб отримати апетитну золотисту скоринку. Рецепт публікує сайт «Скарбничка рецептів».
Інгредієнти
|Для картопляної основи:
|Картопля
|1 кг
|Яйце
|1 шт.
|Борошно
|3–4 ст. л.
|Вершкове масло
|30 г
|Сіль і чорний перець
|до смаку
|Для начинки:
|Куряча або свиняча печінка
|400 г
|Цибуля
|1–2 шт.
|Морква
|1 шт.
|Олія
|2 ст. л.
|Сіль і чорний перець
|до смаку
|Панірувальні сухарі
|для обкачування
|Олія
|для змащування форми
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте картоплю, наріжте невеликими шматочками та відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду, додайте вершкове масло й ретельно розімніть картоплю на пюре. Залиште охолоджуватися.
Крок 2
Додайте до охолодженого пюре яйце, борошно, сіль і чорний перець. Перемішайте до однорідності, щоб отримати м’яку картопляну масу, яка триматиме форму.
Крок 3
Промийте печінку, видаліть плівки та наріжте невеликими шматочками. Цибулю почистьте й подрібніть, а моркву натріть на великій тертці.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте олію на пательні, викладіть цибулю та моркву й обсмажте до м’якості. Додайте печінку та готуйте до повної готовності, періодично помішуючи. Наприкінці посоліть і поперчіть.
Крок 5
Дайте начинці трохи охолонути, після чого подрібніть її ножем або блендером до бажаної консистенції.
Крок 6
Візьміть невелику порцію картопляної маси, розплескайте на долоні та викладіть у центр трохи печінкової начинки. Обережно з’єднайте краї й сформуйте овальну зразу. Повторіть із рештою інгредієнтів.
Крок 7
Обкачайте кожну зразу в панірувальних сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментом. Злегка змастіть їх олією.
Крок 8
Розігрійте духовку до 180 °C та випікайте зрази приблизно 25–30 хвилин, доки вони не вкриються золотистою скоринкою.