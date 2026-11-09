Картопляні зрази з печінковою начинкою – ситна домашня страва, яка чудово підходить для обіду або вечері. Ніжне картопляне тісто добре поєднується з соковитою начинкою з печінки, обсмаженої з цибулею та морквою. Замість смаження на пательні зрази можна запекти в духовці, щоб отримати апетитну золотисту скоринку. Рецепт публікує сайт «Скарбничка рецептів».

Інгредієнти

Для картопляної основи: Картопля 1 кг Яйце 1 шт. Борошно 3–4 ст. л. Вершкове масло 30 г Сіль і чорний перець до смаку Для начинки: Куряча або свиняча печінка 400 г Цибуля 1–2 шт. Морква 1 шт. Олія 2 ст. л. Сіль і чорний перець до смаку Панірувальні сухарі для обкачування Олія для змащування форми

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте картоплю, наріжте невеликими шматочками та відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду, додайте вершкове масло й ретельно розімніть картоплю на пюре. Залиште охолоджуватися.

Крок 2 Додайте до охолодженого пюре яйце, борошно, сіль і чорний перець. Перемішайте до однорідності, щоб отримати м’яку картопляну масу, яка триматиме форму.

Крок 3 Промийте печінку, видаліть плівки та наріжте невеликими шматочками. Цибулю почистьте й подрібніть, а моркву натріть на великій тертці. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розігрійте олію на пательні, викладіть цибулю та моркву й обсмажте до м’якості. Додайте печінку та готуйте до повної готовності, періодично помішуючи. Наприкінці посоліть і поперчіть.

Крок 5 Дайте начинці трохи охолонути, після чого подрібніть її ножем або блендером до бажаної консистенції.

Крок 6 Візьміть невелику порцію картопляної маси, розплескайте на долоні та викладіть у центр трохи печінкової начинки. Обережно з’єднайте краї й сформуйте овальну зразу. Повторіть із рештою інгредієнтів.

Крок 7 Обкачайте кожну зразу в панірувальних сухарях і викладіть на деко, застелене пергаментом. Злегка змастіть їх олією.