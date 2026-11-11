Німецький картопляний суп із копченими ковбасками – ароматна страва з ніжною вершковою основою. Він виходить густим навіть без додавання борошна чи крохмалю, адже частину картоплі розминають і повертають у бульйон. Підсмажені ковбаски надають супу приємного копченого присмаку, а морква, цибуля та селера доповнюють його овочевими нотками. Рецептом поділився сайт Shuba.

Інгредієнти

Картопля 450 г Копчені ковбаски 200–300 г Цибуля ріпчаста 75 г Морква 80–90 г Стебло селери 1 шт. Часник 1 зубчик Овочевий бульйон 650 мл Вершки 15% 120 мл Вершкове масло 15 г Сушений майоран 0,5 ч. л. Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Петрушка 3 гілочки

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте картоплю та наріжте кубиками розміром приблизно 1,5–2 см. Ковбаски наріжте кружальцями. Почистьте цибулю та моркву, наріжте їх разом із селерою дрібними кубиками. Часник подрібніть.

Крок 2 Розтопіть вершкове масло на сковороді. Викладіть ковбаски та обсмажуйте 3–5 хвилин до легкої золотистої скоринки, періодично перевертаючи. Перекладіть їх на окрему тарілку.

Крок 3 На тій самій сковороді обсмажте цибулю, моркву та селеру протягом 5–7 хвилин, час від часу помішуючи. Додайте часник і готуйте ще 30–60 секунд, поки він не стане ароматним. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Влийте овочевий бульйон у каструлю, додайте картоплю та доведіть до кипіння. Зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть 15–20 хвилин, доки картопля не стане м’якою.

Крок 5 Дістаньте з каструлі приблизно чверть картоплі та розімніть її виделкою або товкачем. За потреби додайте трохи бульйону. Поверніть картопляне пюре в каструлю, щоб загустити суп. Додайте обсмажені овочі та ковбаски.

Крок 6 Влийте вершки, всипте майоран і перемішайте. Приправте суп сіллю та чорним перцем собі до смаку. Прогрійте на слабкому вогні ще 3–5 хвилин, не доводячи до сильного кипіння. Якщо суп вийшов надто густим, долийте трохи гарячого бульйону.