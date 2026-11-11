Німецький картопляний суп із копченими ковбасками. Рецепт дня
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Німецький картопляний суп із копченими ковбасками – ароматна страва з ніжною вершковою основою. Він виходить густим навіть без додавання борошна чи крохмалю, адже частину картоплі розминають і повертають у бульйон. Підсмажені ковбаски надають супу приємного копченого присмаку, а морква, цибуля та селера доповнюють його овочевими нотками. Рецептом поділився сайт Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|450 г
|Копчені ковбаски
|200–300 г
|Цибуля ріпчаста
|75 г
|Морква
|80–90 г
|Стебло селери
|1 шт.
|Часник
|1 зубчик
|Овочевий бульйон
|650 мл
|Вершки 15%
|120 мл
|Вершкове масло
|15 г
|Сушений майоран
|0,5 ч. л.
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Петрушка
|3 гілочки
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте картоплю та наріжте кубиками розміром приблизно 1,5–2 см. Ковбаски наріжте кружальцями. Почистьте цибулю та моркву, наріжте їх разом із селерою дрібними кубиками. Часник подрібніть.
Крок 2
Розтопіть вершкове масло на сковороді. Викладіть ковбаски та обсмажуйте 3–5 хвилин до легкої золотистої скоринки, періодично перевертаючи. Перекладіть їх на окрему тарілку.
Крок 3
На тій самій сковороді обсмажте цибулю, моркву та селеру протягом 5–7 хвилин, час від часу помішуючи. Додайте часник і готуйте ще 30–60 секунд, поки він не стане ароматним.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Влийте овочевий бульйон у каструлю, додайте картоплю та доведіть до кипіння. Зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть 15–20 хвилин, доки картопля не стане м’якою.
Крок 5
Дістаньте з каструлі приблизно чверть картоплі та розімніть її виделкою або товкачем. За потреби додайте трохи бульйону. Поверніть картопляне пюре в каструлю, щоб загустити суп. Додайте обсмажені овочі та ковбаски.
Крок 6
Влийте вершки, всипте майоран і перемішайте. Приправте суп сіллю та чорним перцем собі до смаку. Прогрійте на слабкому вогні ще 3–5 хвилин, не доводячи до сильного кипіння. Якщо суп вийшов надто густим, долийте трохи гарячого бульйону.
Крок 7
Вимийте петрушку, обсушіть і дрібно наріжте. Розлийте готовий суп у тарілки та посипте зеленню.