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Кабачкові оладки. Рецепт дня0
Кабачкові оладки – це швидка, легка та смачна страва, яка вмить розлітається зі столу. Окрім цього, її перевагою є те, що вона залишається смачною навіть холодною. Рецептом ділиться УНІАН.
Інгредієнти
- кабачки – 2 шт;
- яйце – 1 шт;
- борошно – 5 ст.л;
- сіль, перець, спеції – на свій смак;
- зелень – на свій смак;
- соняшникова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачки потрібно помити та обсушити, у старих плодів видалити шкірку та насіння. Потім натерти їх на великі терці та залишити масу на 10-15 хвилин. За цей час виділиться сік.
- Після цього кабачки треба віджати та відкинути, щоб залишки соку витекли.
- В суміш потрібно додати сіль та перець, нарізану зелень та яйце. Потім додати борошно, але його може знадобитися більше або менше залежно від соковитості кабачків.
- Оладки не варто смажити на великому вогні, а також обов’язково додати на сковорідку олію. Важливо смажити кабачкові оладки приблизно 3-4 хвилини з кожного боку. Але якщо перші оладки не попеклися, решту краще готувати під кришкою на мінімальному вогні.
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