Кабачкові оладки – це швидка, легка та смачна страва, яка вмить розлітається зі столу. Окрім цього, її перевагою є те, що вона залишається смачною навіть холодною. Рецептом ділиться УНІАН.

Інгредієнти

кабачки – 2 шт;

яйце – 1 шт;

борошно – 5 ст.л;

сіль, перець, спеції – на свій смак;

зелень – на свій смак;

соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування