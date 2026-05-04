Деруни здаються простою стравою, але на практиці часто виникає проблема – маса розтікається на сковорідці і не тримає форму. І часто причина не в рецепті, а в кількох базових помилках під час приготування. «Добрі новини» розповідають, як це виправити.

Як правильно підготувати картоплю?

Після натирання картоплю потрібно трошки посолити і дати пустити сік. Цей сік потім треба обов’язково злити, а саму картоплю трошки віджати, адже саме через зайву вологу деруни не можуть добре скріпитися.

Також у суміш потрібно додати 1 ціле яйце і 2 жовтки. Жовток є скріплювальним компонентом, у той час, як білок може дати зайву вологу, тому краще не класти більше одного білка на 1 кілограм картоплі.

Як смажити деруни?

Щоб деруни не розповзались під час смаження, пательня та олія повинні бути добре розігріті.

Це потрібно для того, щоб, коли ви викладете дерун, нижній шар одразу щільно схоплювався та утворював скоринку, яка буде тримати всю масу. Якщо сковорідка буде холодна, то дерун почне повільно грітися, виділяючи сік, і просто розпливеться по поверхні.