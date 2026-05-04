Яловичий фарш належить до продуктів із коротким терміном зберігання, тому його не варто довго тримати в холодильнику. Навіть якщо він виглядає нормально, це не гарантує безпечності. Good Housekeeping розповідає, скільки часу фарш можна зберігати у холодильнику.

Як довго зберігається яловичий фарш?

Зазвичай яловичий фарш зберігається в холодильнику лише один-два дні. Якщо минуло більше часу, експерти з харчової безпеки радять викинути його, навіть якщо він виглядає і пахне цілком нормально.

Міністерство сільського господарства США погоджується з цим, пояснюючи, що яловичий фарш слід зберігати в холодильнику при температурі +4 °C або нижче не більше двох днів. Потім, коли ви збираєтеся його використовувати, «приготуйте яловичий фарш до безпечної мінімальної внутрішньої температури 71°C, щоб знищити будь-які потенційно шкідливі бактерії.

Чому такий короткий термін придатності?

Все зводиться до того, як виготовляється яловичий фарш. Коли яловичину подрібнюють, будь-які бактерії на поверхні змішуються по всій масі.

«Особливо у випадку з яловичим фаршем бактерії викликають більше занепокоєння, оскільки подрібнення збільшує площу поверхні та розподіляє бактерії по всьому м'ясу, а не залишає їх переважно назовні, як у випадку з цілим шматком», – каже Хорхе Томас, засновник Swaledale Butchers, кваліфікований м'ясник і шеф-кухар.

Саме тому стейк можна подавати середньопрожареним, а яловичий фарш – ні.

Ознаки того, що яловичина зіпсувалася

Існує кілька ознак, за якими можна відразу визначити, чи зіпсувався яловичий фарш:

Кислий або неприємний запах. Липка або клейка консистенція. Тьмяний сіро-коричневий колір по всьому м’ясу.

Як зберігати яловичий фарш?

Дуже важливо зберігати яловичину на нижній полиці, холодною і герметично закритою. Перш ніж купувати фарш переконайтеся, що упаковка холодна, пломба не має дірок чи розривів, і всередині немає надмірного скупчення рідини.

Якщо ви знаєте, що не приготуєте фарш протягом дня чи двох, просто заморозьте його. Це безпечний та ефективний варіант, і якість м’яса зберігається протягом 3-4 місяців. Щільно загорніть м’ясо у харчову плівку, пакет для заморожування або вакуумну упаковку та напишіть дату перед тим, як покласти в морозильник.