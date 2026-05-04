Повертаємо кислинку: чому щавлевий суп виходить прісним
Щавлевий суп цінують за характерну кислинку, але інколи страва виходить занадто прісною і втрачає свій смак. Причина зазвичай не в рецепті, а в кількох поширених помилках під час приготування. Cook Food розповідає, що робити, якщо щавлевий суп не кислий.
Чому зникає кислий смак?
Щавель доволі швидко розварюється, тому втрачає свої властивості і смак. Якщо переварити його, то характерна для супу кислинка просто пропаде.
Як виправити це?
Виправити ситуацію можна додаванням нових дрібно порізаних зелених листочків за хвилину до зняття каструлі з вогню. Цього буде достатньо, щоб щавель зварився і наповнив суп звичним смаком і ароматом.
Ще один спосіб – додати в бульйон молочну сироватку. Вливати її слід через ситечко або складену у кілька шарів марлю.