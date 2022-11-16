Із четверга, 17 листопада, через критичну ситуацію в енергосистемі України у Львівській області запроваджують цілодобові вимкнення електроенергії. Як повідомили у «Львівобленерго», графіки погодинних вимкнень оновили.

Енергетики інформують, що відключення відбуватимуться двічі на добу для кожної групи, час відсутності електроенергії становитиме по чотири години.

Попередній графік діятиме до 23:59 16 листопада, оновлений цілодобовий графік погодинних вимкнень почне діяти з опівночі 17 листопада.

Переглянути оновлений графік знеструмлень у Львівській області можна на сайті «Львівобленерго».

Нагадаємо, що 15 листопада росіяни випустили по Україні близько ста ракет, 13 з яких – по Львівщині. Понад 70 ракет збили сили протиповітряної оборони. Ця ракетна атака стала наймасштабнішою з часу повномасштабного вторгнення. Ворожі удари головним чином припали на об’єкти енергетичної інфраструктури.

За даними «Укренерго», ситуація з електропостачанням на заході України наразі є найскладнішою.