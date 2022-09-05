Майже 500 тис. українських школярів нині перебувають за межами країни. Натомість починаючи з березня додому повернулися понад 170 тис. учнів. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону, пише «Інтерфакс-Україна».

Нині за кордоном перебувають понад 492 тис. українських школярів.

«На сьогодні дітей, які залишилися за межами митної території України, 492077 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що понад 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну», – заявив Шкарлет.

Крім того, міністр освіти та науки нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських учнів.