За межами України перебувають майже 500 тис. школярів
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Майже 500 тис. українських школярів нині перебувають за межами країни. Натомість починаючи з березня додому повернулися понад 170 тис. учнів. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону, пише «Інтерфакс-Україна».
Нині за кордоном перебувають понад 492 тис. українських школярів.
«На сьогодні дітей, які залишилися за межами митної території України, 492077 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що понад 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну», – заявив Шкарлет.
Крім того, міністр освіти та науки нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських учнів.
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