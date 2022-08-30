У випадку оголошення повітряної тривоги школяр має взяти з собою в укриття свій тривожний наплічник

З початком навчального року 1 вересня українські школярі повертаються до очного навчання, де це дозволяють умови. На випадок повітряних тривог під час уроків у школах готують укриття. Також діти повинні мати тривожні рюкзаки, в яких треба зібрати все необхідне на час перебування в укриттях.

«Якщо ваша дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття вона бере із собою наплічник. Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація», – повідомили у Нацполіції України 30 серпня.

У наплічнику дитини має бути:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано прізвище ім'я дитини, контактні дані батьків та ближніх батьків (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір кількох ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

Про інші необхідні речі – їжу, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, загальну аптечку – має подбати заклад освіти.

Нагадаємо, навчання у львівських школах відбуватиметься за змішаним графіком: тиждень онлайн, тиждень очно. Для дистанційного навчання у місті визначили шість шкіл.