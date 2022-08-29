Класи формуватимуть відповідно до поданих заявок

У Львові визначили шість шкіл у кожному районі, які працюватимуть за дистанційною формою навчання. Якщо батьки хочуть, щоб їхні діти вчилися дистанційно, вони повинні перевести своїх дітей на навчання у визначені школи. Всі інші навчальні заклади працюватимуть за змішаною формою навчання. Згідно з опитуваннями міського управління освіти, 76% львів’ян хочуть, щоб їх діти навчались офлайн.

«У кожному районі міста Львова буде визначений один навчальний заклад, в який батьки можуть звернутися і перевести дитину для навчання в онлайн-класах. Зараз ми пропрацьовуємо всі підготовчі моменти», – зазначив на брифінгу 29 серпня керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Він пояснив, що батькам потрібно звернутись у Центр професійного розвитку педагогічних працівників. За кількістю заявок на дистанційну шкільну освіту будуть формувати класи і визначати заклад, в який батьки зможуть зареєструвати дитину.

«Умовою відкриття класу є певна кількість учнів. Якщо, до прикладу, у 3 клас в одному районі зареєструють 3 дитини, а в іншому – 4, то ми не будемо робити 2 окремі класи для третьокласників, а об’єднуватимемо їх. Логістично для дітей це не буде проблемою, бо ми власне говоримо про онлайн-навчання», – зазначив Андрій Закалюк.

Визначеними опорними школами для дистанційного навчання є:

Галицький район – школа №3,

Франківський район – школа №31,

Сихівський район – школа №86,

Личаківський район – школа «Лідер»,

Шевченківський район – школа №20,

Залізничний район – школа №77.

Керівник міського управління освіти наголосив, що дитина не зможе залишитися у своїй школі, а навчатися дистанційно у визначених. Для такої форми навчання дітей потрібно буде перевести зі школи, в якій вони навчались раніше, до тієї, де вони будуть вчитись онлайн.

Для додаткових запитань і реєстрації дітей у дистанційні школи слід звернутись у Центр професійного розвитку педагогічних працівників Львова (тел. 297-53-28).

Нагадаємо, львівські школи з нового навчального року запровадять змішану форму навчання: тиждень офлайн, тиждень дистанційно. Більшість навчальних закладів на випадок повітряної тривоги облаштували власне укриття або користуватимуться укриттями в сусідніх приміщеннях неподалік.

В області очно навчатиметься 60% шкіл, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Із загального переліку 154 школи Львівщини не мають укриттів ні всередині, ні поблизу, тому навчання там відбуватиметься виключно дистанційно. Решта шкіл визначить форму навчання разом з батьками і педагогічними радами.