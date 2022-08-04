За кордоном досі залишаються понад 600 тис. українських школярів, – Шкарлет
Це майже сьома частина усіх школярів
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що станом на початок серпня 641 тисяча українських школярів перебувають за кордоном. При цьому він наголосив, що в травні ця цифра була 671 тис.
За словами міністра, з початку травня до України повернулося близько 30 тисяч школярів. Він розповів, що до початку війни в Україні було 4,2 млн школярів, частина з яких після повномасштабного вторгнення Росії виїхала за кордон.
«З огляду на те, що в нас було орієнтовно 4,2 мільйона учасників освітнього процесу до закладів загальної середньої освіти, за кордоном сьогодні перебуває 641 тисяча учнів. Але є певна тенденція, тому що на початку травня було 671 тис. Вже 30 тисяч учнів повернулися», – сказав міністр під час національного телемарафону.
За його словами, зараз триває робота над організацією забезпечення освітнього процесу для внутрішньо переміщених осіб.
«Так, є багато внутрішньо переміщених осіб. Зараз вирішується питання тим, що в будь-яку школу, будь-яка дитина буде влаштована і не залишиться без освітнього процесу. Наразі проводяться щотижневі наради з керівниками департаментів освіти, мерами міст, обговорюються алгоритми, як діяти в тих чи інших умовах, щоби жодна дитина не залишилася без освітнього процесу», – зазначив Шкарлет.
До прикладу, з вересня школи у Польщі готуються прийняти ще 200 тис. українських дітей.
Як раніше повідомляв ZAXID.NET, офлайн-навчання у львівських школах буде добровільним.
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