Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що станом на початок серпня 641 тисяча українських школярів перебувають за кордоном. При цьому він наголосив, що в травні ця цифра була 671 тис.

За словами міністра, з початку травня до України повернулося близько 30 тисяч школярів. Він розповів, що до початку війни в Україні було 4,2 млн школярів, частина з яких після повномасштабного вторгнення Росії виїхала за кордон.

«З огляду на те, що в нас було орієнтовно 4,2 мільйона учасників освітнього процесу до закладів загальної середньої освіти, за кордоном сьогодні перебуває 641 тисяча учнів. Але є певна тенденція, тому що на початку травня було 671 тис. Вже 30 тисяч учнів повернулися», – сказав міністр під час національного телемарафону.

За його словами, зараз триває робота над організацією забезпечення освітнього процесу для внутрішньо переміщених осіб.

«Так, є багато внутрішньо переміщених осіб. Зараз вирішується питання тим, що в будь-яку школу, будь-яка дитина буде влаштована і не залишиться без освітнього процесу. Наразі проводяться щотижневі наради з керівниками департаментів освіти, мерами міст, обговорюються алгоритми, як діяти в тих чи інших умовах, щоби жодна дитина не залишилася без освітнього процесу», – зазначив Шкарлет.

До прикладу, з вересня школи у Польщі готуються прийняти ще 200 тис. українських дітей.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, офлайн-навчання у львівських школах буде добровільним.