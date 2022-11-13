У Пізі в Італії лікарі провели операцію з пересадки печінки від жінки, яка померла на 111-му році життя. Вона стала найстаршою доноркою органів у світі. Досі в Італії найстарішою доноркою була жінка, яка померла у жовтні 2021 року у місті Фабріано у віці 97 років і 7 місяців.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на La Repubblica, жінка потрапила до лікарні у Флоренції на початку листопада з крововиливом у мозок і згодом померла. Її печінка була в хорошому стані, тож її діти дали дозвіл на донорство. Пізніше хірурги Центру трансплантації в Пізі пересадили печінку.

«На першому етапі була проведена гістологічна перевірка якості органу, операція минула успішно, пацієнтка (якій пересадили печінку) перебуває у доброму стані», – заявив Паоло Де Сімоне, директор відділення хірургії та трансплантації печінки Пізанського госпіталю.

У Національному центрі трансплантації Італії стверджують, що 100-річні донори у світовій медичній практиці трапляються, але йдеться про кілька випадків пересадження рідкісних тканин, як, приміром, рогівка ока.