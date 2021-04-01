ЖК по вул. Карманського,21 збудовано без жодних порушень

Забудовник ЖК по вул. Карманського, 21 заперечує інформацію, щодо незаконності будівництва. За його словами, будинок зводила компанія під назвою «Каптрансбуд», у якої з документами на будівництво не було і не має жодних проблем, ні в ході будівництва, ні після завершення, в тому числі із погодженням проекту від Міністерства культури України (про що свідчить підпис та печатка на проекті). Відтак інформація, яка днями ширилась у ЗМІ щодо незаконного будівництва, чи щодо зведення будинку із порушеннями без відповідних дозволі по вул. Карманського,21 не відповідає дійсності. Більше того, дана інформація розцінюється забудовником як вирвана з контексту рішення Касаційного адміністративного суду, яке відношення до власників будинку та мешканців комплексу немає жодного і впливу на вже існуючу споруду також.

Касаційне рішення, про яке йде мова, стосувалось законності дій Мінкульту, проте жодним чином не ставило під сумнів законність дозволів чи ходу будівництва ЖК по вул. Карманського, 21. У забудовника стверджують: все законно та показують підтверджують відповідні документи.

Як раніше повідомляв раніше ZAXID.NET, фірма, яка отримала припис про призупинення будівництва (власне не скасування дозволів, а призупинення ходу будівництва, для отримання дозволу від Мінкульту на зведення будинку в історичному ареалі міста) та замовник будівництва у 2017 р. розірвали договір про співпрацю, і будівництвом ЖК зайнялась інша фірма ПП «Каптрансбуд». Таким чином, рішення щодо приписів Мінкульту будівництва по вул. Карманського,21 жодним чином не стосуються.

Варто також наголосити, що якщо вникнути у рішення судів усіх інстанцій, то в ході судових спорів було доведено, що Мінкульт не затвердив межі «історичного ареолу», яке влада міста подавала на затвердження, відтак погодження на зведення цього будинку у Мінкульт є необов’язковим, хоча замовник будівництва погодження проекту від Мінкульт отримав.

До слова, в постанові ЛААС від 05 червня 2018 року № 876/1198/18 вказано чітко:

«Як встановлено в ході розгляду даної справи та встановлено в судовому засіданні межі історичного ареалу м. Львова та зони регулювання забудови м. Львова, затверджені рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 09.12.2005 року №1311, Львівською міською радою до Міністерства культури України не подавались, відтак межі історичного ареалу м. Львова не можна вважати визначеними належним чином .

Відсутність затверджених відповідних меж та режимів використання історичного ареалу міста Львова також підтверджується листом Міністерства культури України від 05.05.2017 року №375/10/55-17, наданим у відповідь на запит ПП «Кантрансбуд» від 13.04.2017 року №13/04/17-2 (т. 1, а.с. 56).

Відповідно до даного листа, станом на дату надання відповіді відповідна науково - проектна документація на розгляд Міністерства культури України не подавалася, а отже не могла бути затвердженою у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Таким чином, на момент винесення Мінкультом припису у ПП «Кантрансбуд» не було підстав вважати, що будівництво ЖК здійснюється у межах історичного ареалу м. Львова.

Виходячи із вище наведеної інформації, вважати будинок по вул. Карманського,21 незаконним, чи таким, що збудований із порушеннями немає жодних підстав.

* публікація підготовлена юристами ПП «Каптрансбуд»