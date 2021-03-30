Житловий комплекс на вул. Карманського, 21 збудували з порушеннями

Касаційний адміністративний суд визнав будівництво 10-поверхвого житлового комплексу неподалік Стрийського парку у Львові незаконним. Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які дозволили забудовнику звести будинок у межах історичного ареалу міста без дозволу Мінкульта.

Як йдеться у рішенні суду, ще весною 2017 року представник Міністерства культури провів огляд території на вул. Карманського, 21, що є частиною буферної зони історичного центру Львова. В акті огляду зазначається, що на цій території облаштували будівельний майданчик, де активно велися будівельні роботи. Згідно з законодавством, щоб проводити будівельні роботи на території історичного ареалу, необхідний дозвіл від Міністерства культури. У забудовника «Кантрансбуд» такого дозволу не було, тому Мінкульт видав припис, у якому зобов’язав компанію зупинити будівельні роботи і звернутись за дозволом.

Компанія «Кантрансбуд» оскаржила припис Міністерства культури в суді. У 2017 році Львівський окружний адміністративний суд скасував припис Мінкульта, а в червні 2018 році це рішення підтвердив і Львівський апеляційний адміністративний суд.

26 березня 2021 року цю справу розглянув Касаційний адміністративний суд. Судді Наталія Коваленко, Ян Берназюк та Сергій Чиркін вирішили, що Міністерство культури діяло у межах своїх повноважень, коли видавало припис забудовнику, а суди двох перших інстанцій видали незаконні рішення, ставши на сторону забудовника. Відтак Касаційний адміністративний суд скасував рішення львівських судів і ухвалив нове рішення відмовити ПП «Кантрансбуд» у позові до Міністерства культури.

Таким чином припис Мінкульта за 2017 щодо незаконності будівництва знову став чинним. За час, поки тривала судова тяганина у цій справ, на вул. Карманського, 21 уже збудували 10-поверховий житловий будинок. За інформацією ЛУН, частину квартир у цьому ЖК уже продали.

Додамо, що ще 2014 році мешканці сусіднього будинку оскаржували дозвіл на будівництво житлового комплексу, але суд їм відмовив. А у 2016 році семеро львів’ян оскаржили містобудівні умови і обмеження на це будівництво у суді, однак суд відмовився їх скасовувати.

За даними YouControl, власником ПП «Катрансбуд» є Михайло Садовяк. Він також є співзасновником будівельної компанії «СБ Груп», що збудував ЖК «Lake Park» на вул. Тернопільській, ЖК «Липова алея» біля стадіону «Україна», котеджне містечно «Брюхсель» у Брюховичах, будує ЖК на вул. Виговського тощо. На місцевих виборах у 2020 році Михайло Садовяк балотувався до Львівської міської ради від «Батьківщини», але не пройшов.