«1+1» позивається до Мінкульту та Держкіно через актора з серіалу «Свати»

Добронравов виконує у «Сватах» роль селюка Івана Будька

«Телекомпанія «Студія 1+1» подала позов проти Міністерства культури та Державного агентства з питань кіно (Держкіно). Позивачі вимагають виключити російського актора Федора Добронравова зі списку осіб, які створюють загрозу національної безпеки України. Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду Києва, саме до цього суду було подано скаргу від «1+1».

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури «Про доповнення (оновлення) Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України» щодо внесення до цього переліку громадянина Російської Федерації Федора Добронравова.

Також телекомпанія просить скасувати наказ Держкіно про анулювання свідоцтва на право поширення і демонстрування фільмів.

Судове засідання у справі заплановане на 15 лютого.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, в Україні фактично заборонили показ усіх сезонів серіалу «Свати». У кінострічки відібрали прокатне посвідчення через антиукраїнські заяви одного з головних акторів – Федора Добронравова.

СБУ оголосила про заборону актору на три роки в’їжджати до країни через підтримку ним агресивної політики Кремля щодо України. Добронравов неодноразово відвідував окупований Росією Крим та публічно підтримував анексію півострова.

Актор, якому заборонили в'їзд до України, грає у «Сватах» Івана Будька.

Про намір судитися раніше заявляла й студія «Квартал 95», яка брала участь у створенні серіалу.