«Нафтогаз» визначив 50 фіналістів конкурсу ґрантів «Енергія розвитку», які отримали по 100 тис. грн на проекти з покращення якості життя у своїх громадах. Серед переможців – 14 громад із Львівської, Волинської, Івано-Франківської областей. Проекти треба реалізувати до кінця жовтня цього року.

Конкурс для громад, на територіях яких провадять свою діяльність газовидобувники, стартував наприкінці січня цього року. Загалом надійшло 306 заявок із 11 областей України. З-поміж них відібрали 90 проектів для другого туру. У співпраці з Інститутом партнерства та сталого розвитку від березня 2021 року учасники конкурсу пройшли 8 освітніх модулів під час яких представників громад навчали сталому розвитку, проектного управління, фандрейзенгу, фінансового менеджменту та фінансового планування.

«Найважливіше те, що ми сформували платформу лідерів громад на територіях присутності Укргазвидобування (Група Нафтогаз). Об’єднали людей заради спільної доброї мети. Когось навчили, а комусь нагадали як писати проекти, змотивували залучати фінансування з різних джерел і управляти цими коштами аж до реалізації ідеї», – зазначив Олексій Сердюченко, заступник директора з земельних та соціальних питань газопромислового управління «Львівгазвидобування».

Олексій Сердюченко під час вручення сертифікатів представникам громад

У фінал конкурсу потрапили 50 проектів, на реалізацію кожного з яких «Нафтогаз» виділив по 100 тис. грн. Проекти направлені на забезпечення якості освіти, здорового способу життя та розвитку інфраструктури громади.

Західноукраїнські проекти стосувалися, до прикладу, створення простору для медико-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами у селі Розвадів на Львівщині та для соціалізації й адаптації дітей з особливими освітніми потребами на Волині в селі Затурців, облаштування «Зеленого класу» для можливості навчання дітей за межами школи в селі Гусаків Шегинівської територіальної громади, реалізації проекту «Поліклініка без черг» у селищі Делятин на Івано-Франківщині, впровадження сучасних методів збирання твердих побутових відходів у Карпатах, що запропонували у селі Черганівка на Косівщині, Івано-Франківської області. Крім того, завдяки конкурсу сучасна комп’ютерна техніка надійде у сільські школи, де її критично бракувало, десь будуть збудовані спортивні майданчики тощо.

Проект «Зелений клас» Гусаківського навчально-виховного комплексу Шегинівської територіальної громади вийшов у фінал «Енергії розвитку».

«Звичайно, найголовніше було перемогти та отримати омріяний «зелений клас». Однак, не менш важливо було прослухати освітні модулі, набратися знань. Дякуємо тренерам, бо вони є неймовірні – щиро ними захоплююся. Їхній позитив передався мені, дітям, котрі брали участь в проекті. І це теж великий добрий додатковий бонус», - зазначила Ольга Дуда, заступник директора з навчально-виховної роботи Гусаківського навчально-виховного комплексу Шегинівської територіальної громади.

Важливим є й те, що кошти отримали саме активні громади, які обґрунтували та захистили свої проекти, продемонстрували готовність до їхньої реалізації. Уже восени цього року усі ідеї мають бути втілені.

«Громади, на території яких ми працюємо, є партнерами нашої компанії. Тому нам важливо, щоб вони розвивалися та отримували нові знання, які допоможуть підвищити їхній рівень життя. З кожним роком наша спільна робота з громадами вдосконалюється і ми знаходимо нові напрями співпраці», – зазначив Віталій Чудак, начальник відділу проєктів регіонального розвитку АТ «Укргазвидобування» (Група Нафтогаз).