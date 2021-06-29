Газопостачальні компанії оприлюднили вартість газу на липень для тих побутових клієнтів, котрі відмовилися від базового річного тарифу та перейшли на місячні пропозиції. Ціна за 1м3 газу на прийдешній місяць коливається від 7,99 до 12,6 грн.

Найдешевша пропозиція у чотирьох компаній – «Галнафтогазу» (бренд ОККО), «Стрийнафтогазу», «Палівенерго», а також газзбутів з групи «Регіональна газова компанія», зокрема «Львівгаззбуту». Її вартість – 7,99 грн/м3. Щоправда, «Палівенерго» пропонує газ за такою ціною на умовах передплати, із рештою постачальників можна розраховуватися наприкінці місяця.

Низка компаній, що постачають газ населенню, взагалі відмовилися від місячних тарифів і пропонують лише річні з однаковою ціною щомісяця.

Так, найбільша газопостачальна компанія Львівської області – «Львівгаззбут» повідомила, що припинить дію свого місячного тарифу після 31 липня. Усіх клієнтів, які ним користувалися, автоматично підключать до річного фіксованого тарифу.

Огляд липневих цін на газ:

Причиною високої вартості газу у місячних тарифах, яка не зменшується із настанням літа, є подорожчання цього палива на європейському ринку. Оскільки ціна газу в Україні формується на підставі імпортного паритету.

Минулого тижня вартість газу на європейському хабі TTF сягнула 13-річного максимуму – понад 30 євро за МВт-год, це близько 400 доларів за 1000 м3.

«Із літа минулого року газ подорожчав ушестеро. Україна – невід’ємна частина європейського ринку газу, тому такі сезонні коливання впливають і на український ринок», – повідомила керівниця центру правової підтримки споживачів газу інформаційно-консультаційного центру «ГазПравда» Єлизавета Белей.

Із цієї ж причини не дешевшає газ у річних пропозиціях, які є базовими для газопостачальних компаній та споживачів. Річні газові пропозиції різних постачальників можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, у травні в Україні запровадили обов’язкові для побутових споживачів річні тарифи з фіксованою ціною протягом 12 місяців.

Якщо певного абонента не влаштовує річна пропозиція, то він має право відмовитися від неї, сповістивши про це свого постачальника, та перейти на місячну чи будь-яку іншу. Клієнт також може легко змінити постачальника газу.