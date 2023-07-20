14-річний Дмитро понад усе мріє повернутися до занять спортом

14-річний львів’янин, який наприкінці травня отримав кульове поранення грудної клітки, переніс вже чотири операції і проходить реабілітацію в львівській дитячій лікарні св. Миколая. Разом з фізичними терапевтами хлопець відновлює праву руку, яка після поранення майже не функціонувала.

Вогнепальне поранення 14-річний Дмитро отримав у гостях в однокласника 31 травня, у якого вдома була батькова помпова рушниця. Підлітки вирішили роздивитися зброю, і та ненароком вистрілила. Куля влучила прямо в грудну клітку Дмитра, пробила ділянку від ключиці до верхівки правої легені. Юнак втратив дві літри крові, показники тиску критично впали. У «швидкій» серце хлопця кілька разів зупинялося, повідомили в лікарні.

Дмитро з лікарями, які врятували йому життя: дитяча хірургиня Галина Курило, торакальний хіріруг Юрій Король і анестезіолог Денис Сурков

Дмитра доставили до лікарні св. Миколая у критичному стані. Часу для порятунку було обмаль. Стан хлопця був настільки важкий, що не дозволяв везти його в операційну. Тож лікарі вирішили оперувати просто в реанімації. Для порятунку хлопця об’єднали зусилля провідні спеціалісти двох медзакладів Першого медоб’єднання Львова: Галина Курило – хірургиня з дитячої лікарні, та Юрій Король – торакальний хірург лікарні св. Пантелеймона.

«Всю ніч лікарі намагалися виборити у смерті життя хлопця. Хірурги зупинили критичну кровотечу. Видалили розірвану кулею частину правої легені та осколки з решти органа. Водночас анестезіологи переливали кров. Спільними зусиллями лікарям таки вдалося стабілізувати стан Дмитра. Наступні три тижні він провів у реанімації під наглядом спеціалістів відділення анестезіології та інтенсивної терапії», – кажуть у лікарні.

Згодом хлопець продовжив лікування у відділенні хірургії. Він переніс ще декілька операцій, під час яких видаляли з рани мертві тканини та дрібні осколки кулі. Загалом він переніс чотири оперативні втручання. Нині Дмитро проходить реабілітацію: з фізичними терапевтами відновлює праву руку, яка після поранення майже не функціонувала.

Хлопець з фізичним терапевтом відновлює руку, яка майже не фукнціонувала

Дмитро мріє повернутися до спорту. Батьки принесли в палату футбольний м’яч і форму. Це стимул якнайшвидше відновитися і знову займатися футболом.