У Львові до 160-річчя першого виконання гімну розгорнули величезний синьо-жовтий прапор

160 років тому українці вперше публічно виконали пісню «Ще не вмерла Україна», її згодом визначили як державний гімн України. Розповідаємо, де і коли це сталося.

Як відомо, авторами пісні є Павло Чубинський і Михайло Вербицький. Однак коли композитор вперше побачив вірш, який вирішив покласти на музику, він був без зазначення автора і помилково його приписували перу Тараса Шевченка. Саме тому пісню вперше виконали на Шевченківському вечорі, які незадовго після смерті поета почали влаштовувати в Перемишлі.

Вперше гімн України публічно виконали 10 березня 1865 року в будинку готелю «Під провидінням» у Перемишлі.

Площа Незалежності у Перемишлі, на якій раніше стояв будинок, зі сцени якого вперше публічно прозвучав майбутній гімн України. Зараз там фонтан і пам’ятник Іванові Павлові II (фото ZAXID.NET)

Михайла Вербицького як сироту виховував перемишльський єпископ УГКЦ Іван Снігурський, який був його родичем. Молодий Михайло тут навчався і працював. Він був музичним керівником українського театру. Ще до того, як українці Перемишля збудували свій народний дім (1904), для своїх зібрань і святкових концертів вони часто орендували актову залу готелю «Під провидінням».

На сьогодні цього будинку не існує, натомість зараз це майдан Незалежності, на якому є фонтан і стоїть памʼятник Папі Римському Іванові Павлові II. Поруч – годинникова вежа, в якій розташований Музей дзвонів і люльок. Початково це була дзвіниця греко-католицької церкви. Храм розібрали, а дзвіницю пристосували як оглядову вежу і музейне приміщення.

Площа з годинниковою вежею (дзвіницею), на якій вперше виконали український гімн (фото ZAXID.NET)

Яку ще українську спадщину варто оглянути в Перемишлі, ZAXID.NET писав тут. Сьогодні у багатьох містах України, зокрема у Львові, до 160-річчя виконання гімну розгорнули великий прапор і заспівали «Ще не вмерла».