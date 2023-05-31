Бригада медиків, яка прийняла пологи: лікар Зореслава Пуклан, фельдшер Наталія Бойко і водій василь Олашин

Бригада медиків екстреної допомоги в екстремальних умовах допомогла народитися немовляті. Пологи були передчасні і їх довелося приймати у «швидкій» у 16-річної вагітної. Перед лікарями було багато викликів, але завдяки досвіду і професіоналізму вони справились з ними. Маму і новонароджену донечку бригада доставила в пологове відділення Іршавської районної лікарні.

На лінію 103 надійшов виклик: у 16-річної мешканки с. Кам’янське Берегівського району почалися треті передчасні пологи, кровотеча. Такі виклики належать до критичних і до них медики екстреної допомоги повинні добратися за 10 хвилин. За вказаною адресою відразу виїхала бригада № 902.

У молодої жінки це були вже треті пологи, повідомило «Закарпаття онлайн». Вагітна розповіла лікарям, що на обліку у гінеколога або сімейного лікаря не була і дитина народжується завчасно, десь на 32-34 тижні вагітності.

«Після огляду та медичних маніпуляцій лікар приймає рішення чим швидше транспортувати породіллю до медичного закладу. Але дорогою час між переймами стрімко скорочуються і дитина ось-ось має народитися. Медичне авто зупиняється і бригада готується до пологів», – повідомляє видання.

Ситуація ускладнюється тим, що це стрімкі пологи, сідничне передлежання дитини, а породілля дуже тендітна. Але досвід і професіоналізм медиків дозволив благополучно народитися дитині. На світ з’ явилася дівчинка. Та на цьому випробування для медиків не завершилися. Немовля не кричить і не дихає. Медики «екстренки» швидко проводять реанімаційні заходи і за 2-3 хвилина маля починає дихати і голосно кричить.

Породіллю з новонародженою донечкою бригада №902 доставила до пологового відділення Іршавської районної лікарні.