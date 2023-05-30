Маленька Ельвіра з мамою (справа) і дитячою лікаркою Галиною Зарембою

Лікарі львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» виходили передчасно народжену дівчинку, у якої діагностували некротизуючий ентероколіт (НЕК). Це важке ураження шлунково-кишкового тракту, яке швидко прогресує і може призвести до некрозу кишківника, шоку і смерті.

Маленька Ельвіра народилася на 28 тижні вагітності з вагою 970 грам в одному із пологових Львова. На 12 день після народження дівчинку госпіталізували до львівського «Охматдиту» з діагнозом – некротизуючий ентероколіт (НЕК), повідомили в лікарні. Це захворювання виникає внаслідок тяжкого ураження незрілого кишківника і є найбільш поширеним захворюванням шлунково-кишкового тракту серед передчасно народжених дітей. Уже через кілька годин після появи перших клінічних симптомів захворювання може швидко прогресувати і призвести до некрозу кишківника, шоку і смерті.

«НЕК вважають найбільш поширеним тяжким ураженням шлунково-кишкового тракту у передчасно народжених немовлят. Незважаючи на численні дослідження, причини захворювання залишається невідомими. Є кілька стадій цього діагнозу. Цю дитинку нам вдалося пролікувати консервативно, без оперативного втручання», – повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Галина Заремба.

Зараз дівчинка почувається добре, розвивається та відмінно набирає вагу. Маленька Ельвіра перебуває під наглядом дитячого офтальмолога. Мама маленької пацієнтки є на постійному зв'язку з лікарями «Охматдиту».