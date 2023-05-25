Дівчинку прооперували й вона одужує

Лікарі львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» врятували 7-річну дівчинку, в якої запалення вуха спровокувало важкі ускладнення – менінгіт і дитина впала у кому. Загроза для життя дитини була дуже велика, повідомили в лікарні.

«Це було дуже стрімке ускладнення від отиту. Гній з вуха пішов у мозок. Дитина втратила свідомість, почалися судоми. Далі кома. Батьки швидко звернулися до лікарні, її одразу госпіталізували до реанімації у Дрогобичі», – повідомив керівник клініки дитячої оториноларингології лікарні Федір Юрочко.

Через декілька днів дівчинку із Дрогобича перевезли до Львова, в реанімацію «Охматдиту», де команда реаніматологів під керівництвом Віри Приймакової стабілізувала стан дитини.

Отоларингологи прооперували дівчинку, виконавши антромастоїдотомію. Простими словами, розчистили всі запальні і гнійнозмінені м'які тканини і кісткові струкрури мозку.

За словами Федора Юрочка, первинне вогнище інфекції у вусі було усунуто. Дитина швидко почала одужувати. Буквально за кілька днів дівчинку перевели із реанімації в ЛОР-відділення.

З дівчинкою вже розпочали ранню реабілітацію. Наразі вона перебуває під спостереженням ЛОРів.

Як повідомив ZAXID.NET Федір Юрочко, такі ускладнення у дітей цього року різко почастішали.

«Якщо раніше на рік ми мали 3-4 таких випадки, то цього року за п‘ять місяців маємо вже чотири випадки: трьох дітей довелося оперувати, одна дитина одужала без операції», – уточнив Федір Юрочко.