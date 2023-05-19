На п'ятий день після операції батьки повези донечку додому

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» привезли новонароджену дівчинку прямо з пологового будинку Львова. У черевній порожнині маляти була кіста гіганських розмірів, тож дитину відразу взяли в реанімацію.

Про кісту у черевній порожнині батьки знали ще до народження доньки, її виявили під час планового УЗД, повідомили в лікарні.

Сім'я родом із Закарпаття. Подружжя ще до народження дитини консультувалося зі спеціалістами лікарні, тож вирішило народжувати у Львові. Як тільки дитина з'явилася на світ, її відразу госпіталізували в реанімаційне відділення «Охматдиту».

Дівчинку прооперували у першу ж добу після народження. Оперували лапароскопічно, тобто через три невеликі проколи у животі.

«Кіста була розміром до 10 см. Для новонародженої дитинки це велика кіста. Вона спричиняла проблеми із диханням, травним трактом та сечовидільною системою. Те, що був застосований лапароскопічний метод операції, – це рідкість у хірургії новонароджених», – повідомив медичний директор лікарні, дитячий хірург Богдан Мальований.

До складу команди, яка оперувала новонароджену дівчинку, окрім Богдана Мальвованого, увійшли завідувач операційно-ендоскопічного відділення Олег Содома, анестезіологиня Марʼяна Гнатюк і операційна медсестра Любов Горак.

Операція пройшла успішно і вже на п‘ятий день після оперативного втручання дівчинка з батьками поїхала на Закарпаття.