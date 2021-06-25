Одна вступниця написала одразу два ЗНО на 200 балів

16 волинських випускників написали ЗНО на максимальні 200 балів. Також одна випускниця з Волинського наукового ліцею-інтернату має два результати ЗНО з найвищим результатом.

Як розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко, у порівнянні з минулим роком, 200-бальних результатів значно більше. Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:

Англійська мова – 5 результатів;

Математика – 3 результати;

Біологія – 3 результати;

Історія України – 2 результати;

Українська мова – 2 результати;

Хімія – 1 результат;

Фізика – 1 результат.

Крім того, випускниця Волинського наукового ліцею-інтернату склала на 200 балів одразу два тестування з математики та біології.

Найбільше відмінників у таких навчальних закладах:

Луцька гімназія №14 (математика, українська мова та біологія);

Волинський науковий ліцей-інтернат (фізика, математика, біологія);

Ковельський ліцей імені Олени Пчілки (три найвищі результати з англійської мови).

На відміну від попереднього року, цьогоріч максимальні бали з ЗНО набирали випускники закладів з невеликих населених пунктів. Йдеться, зокрема, про смт. Торчин (історія України), м. Ківерці (історія України), смт. Турійськ (англійська мова) та с. Підцир’я (українська мова).

Також Алла Корнейко додала, що інформація щодо 200-бальних результатів може коригуватись за підсумками розгляду апеляцій.