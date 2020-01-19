18-річна українка вдруге встановила у Львові світовий рекорд зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх перетнула двічі позначку 2 метри

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні, досягнувши 2,01 м на змаганнях «Меморіал Дем’янюка» у Львові в суботу, 19 січня. Про це повідомляє Worldathletics.

Під час свого дебюту 18-річна дівчина побила світовий рекорд U20 , який становив 1,99 м.

«2,01 – мій особистий рекорд у приміщеннях. Наступний старт у Коттбусі (29 січня). Змагатимемося і показуватимемо високі результати», – цитує дівчину Федерація легкої атлетики України.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі. Вона стала наймолодшою спортсменкою в історії, яка перетнула позначку 2 метри.