Раніше Захарєєв також ставав чемпіоном світу та Європи серед юнаків та чемпіоном Європи серед юніорів

19-річний український боксер Юрій Захарєєв 6 листопада виграв золото чемпіонату світу, який триває у Белграді. Українець став чемпіоном у ваговій категорії до 71 кг, перемігши у фіналі росіянина Вадима Мусаєва.

Як пише Tribuna, Захарєєв виборов перемогу одноголосним рішенням суддів – 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). На шляху до перемоги він так само беззаперечно переміг сомалійця Махмуда Саїда, англійця Мохаммеда Акбара, іспанця Юбу Сіссоко та азербайджанця Сархана Алієва. Лише бій з казахстанцем Асланбеком Шимбергеновим завершився з рахунком 3:2 на користь українця.

Для України це перше золото чемпіонату світу починаючи з 2017 року, коли чемпіоном став Олександр Хижняк. Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Хижняк виграв срібло.

Юрій Захарєєв – боксер-аматор з Одеської області, який виступає у середній ваговій категорії. Раніше він також ставав чемпіоном світу та Європи серед юнаків та чемпіоном Європи серед юніорів.