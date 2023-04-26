Перевагу надаватимуть сім’ям військовослужбовців

У Львівській області вперше запрацювала Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров’я, яка допоможе стати батьками парам, які стикнулися з різними проблемами безпліддя. 200 пар з Львівщини завдяки підтримці Львівської ОВА можуть отримати безкоштовні інноваційні препарати від європейського виробника для лікування безпліддя, повідомив 26 квітня голова ЛОВА Максим Козицький.

Ці препарати використовують для стимуляції суперовуляції. Їх рекомендують застосувати у лікуванні безпліддя американська та європейська агенції з контролю якості лікарських засобів – EMA та EDA.

«Ті, хто знайомі з проблемою безпліддя, знають, що стимулюючі препарати складають практично половину вартості лікування методами ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій). Робимо важливий крок, щоб лікування безпліддя стало більш доступним», – повідомив Максим Козицький.

Директорка Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська уточнила ZAXID.NET, що вартість цих препаратів на одну пацієнтку становить приблизно 30-40 тис. грн.

«Пацієнтки реєструються, приходять на консультацію до репродуктолога, який розписує маршрут , як дану пацієнтку запустити у програму допоміжних репродуктивних технологій», – каже Марія Малачинська.

Ті, хто хоче скористатися цією можливістю, повинні зареєструватися за посиланням.

Перевагу надаватимуть сім’ям військовослужбовців.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому у Львівському обласному перинатальному центрі запрацювало відділення допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), щоб допомагати тим, хто хоче стати батьками. Це перший перинатальний в Україні, де застосовують ДРТ. Також у відділенні безкоштовно забезпечують кріоконсервацію та зберігання сперми і яйцеклітин наших захисників і захисниць.

Отримати детальнішу інформацію можна за тел: 068 999 23 23