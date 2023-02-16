На обладнання для нового відділення з обласного бюджету виділено майже 13 млн грн

У Львівському обласному перинатальному центрі запрацювало відділення допоміжних репродуктивних технологій. Це перший перинатальний центр в Україні, де застосовуватимуть допоміжні репродуктивні технології, повідомив 16 лютого голова ЛОВА Максим Козицький.

Нове відділення цільово допомагатиме тим, хто з різних причин не може стати батьками. Тут використовуватимуть лише сучасні методи лікування безпліддя, сучасне обладнання й ефективні технології.

З обласного бюджету на закупівлю обладнання для нового відділення скерували майже 13 мільйонів гривень.

У перинатальному центрі створили повний цикл надання допомоги подружнім парам – від планування вагітності до пологів та супроводу дітей педіатром.

«У новому відділенні також безкоштовно забезпечать кріоконсервацію та зберігання сперми і яйцеклітин наших захисників та захисниць. Це вкрай важливо для нашої держави, адже це сприятиме тому, що невдовзі у ній з‘явиться багато діток з генами її найвідданіших і найсміливіших синів та дочок», – пише Максим Козицький.

За його словами, планують напрацювати обласну програму, яка буде частково компенсувати послуги у відділенні ДРК для певних категорій населення, зокрема для наших воїнів.

До слова, Львівський обласний перинатальний центр є першим в Україні за кількістю пологів, які прийняли минулого року.