Пацієнтка з лікаркою-нефрологом Іриною Лотоцькою і керівником Центру трансплантології Максимом Овечком

Порятунок 21-річної Віталіни Грицевич із міста Подільськ Одеської області став для спеціалістів Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова неабияким викликом. Вона стала однією із найскладніших пацієнтів за чотири роки роботи відділення. Дівчина приїхала до Львова за порятунком, на третю пересадку нирки, бо дві попередні були невдалі, її організм відторгнув донорські органи.

У Віталіни дитинство закінчилося в 11 років. Тоді її нирки почали відмовляти, а їхню роботу замінив діаліз – апарат для штучного очищення крові та виведення зайвої рідини. Дівчина тричі на тиждень по декілька годин проводила у лікарні. Їй двічі виконували пересадку нирки, та, на жаль, обидва донорські органи організм дівчини відторгнув, повідомили у львівській лікарні.

Ситуація була вкрай складна. Виникли проблеми і з проведенням процедури гемодіалізу. Організм виснажувався, судини не витримували. Виникла загроза, що медики просто фізично не зможуть підключати Віталіну до апарату. Львівські спеціалісти кажуть, що це був досить складний випадок. Всі фістули (штучно створені канали для проведення діалізу) були затромбовані. Лишився тільки тунельний катетер на шиї. Врятувати дівчину могла лише трансплантація і вона довірила своє життя трансплантологам Львова.

«Аби підібрати нирку, ми використали методику віртуального крос-матчу – це складний імунологічний тест, що дозволив нам визначити перелік антитіл, які вже є присутні в пацієнтки після попередніх трансплантацій. Це дало нам можливість дуже вдало підібрати донорську нирку з мінімальним ризиком відторгнення», – каже керівник Центру трансплантології Максим Овечко.

Операція з пересадки була складна, бо це вже була третя пересадка нирки. На раніше оперованих ділянках утворилися спайки, утім львівським спеціалістам вдалося попри усі ризики та ускладнення успішно провести неординарну трансплантацію. Операція тривала три години. На 21-добу після успішної пересадки пацієнтка поїхала додому. Віталіна мріє вступити до медуніверситету і стати лікаркою, аби теж рятувати життя людей.