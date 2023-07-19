На Львівщині цього року зафіксовано вже чотири випадки лептоспірозу

23-річного мешканця Пустомитівщини до Львівської обласної інфекційної лікарні привезла «швидка» у вкрай важкому стані. Чоловіка відразу госпіталізували у реанімаційне відділення. У нього діагностували інфекційне захворювання – лептоспіроз, яким він, найімовірніше, заразився під час риболовлі.

Чоловік захворів наприкінці червня, але не відразу звернувся до лікарів. Йому спершу дошкуляв головний біль, нудота, кашель, температура піднімалася до 38-40 градусів. Згодом до цих симптомів додалися біль у литках, жовтяниця. Слабкість у ногах була така, що він не міг ходити. Уже в інфекційній лікарні у пацієнта виявили печінкову і ниркову недостатність.

Епідеміологи Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України з’ясували, що напередодні чоловік займався сільськогосподарськими роботами: косив сіно, працював на землі. За декілька днів до захворювання купався у місцевій водоймі, пірнав, ловив рибу і поранив руку рибальським гачком. Тож найімовірніше, там і заразився лептоспірозом.

Чоловік понад тиждень провів у реанімації, згодом лікувався у відділенні. Минулого тижня його виписали додому і він ще продовжує амбулаторне лікування.

За словами лікарів, найчастіше люди заражаються лептоспірозом наприкінці літа–початку осені, коли купаються у водоймах, не призначених для купання, ловлять рибу, прибирають у підвалах тощо.

Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. Від людини до людини захворювання не передається.

В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт) і навіть смерті.

Аби уникнути захворювання, лікарі радять під час роботи з землею одягати рукавиці, не купатися у водоймах, які не призначені для купання, частіше мити руки і боротися з гризунами у будинку та господарстві.

Загалом на Львівщині за півроку фахівці Львівського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ країни зафіксували чотири випадки лептоспірозу.