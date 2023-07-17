Поруч із хлопчиком весь час була мама Галина

Лікарям Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» вдалося врятувати 12-річного хлопчика з Новояворівська, який потрапив до лікарні з діагнозом – утоплення у прісній воді. Стан дитини був украй важкий. Хлопчик переніс тривале кисневе голодування і дивом вижив.

Нещасний випадок стався 9 липня у Новояворівську. Святослав, так звати хлопчика, разом з другом вирішив скупатися у місцевому ставку. Ймовірно, у хлопчика виникла судома в ногах і він пішов під воду, повідомили у лікарні.

Скільки дитина провела під водою, достеменно невідомо. На щастя, хтось із відпочивальників кинувся рятувати хлопчика, інші викликали «швидку». Хлопчика відвезли до Новояворівської міської лікарні, а звідти доставили до Львова. Його стан був украй важкий. Лікарі поставили діагноз – утоплення у прісній воді.

За словами лікарів, утоплення у прісній воді є одним із найважчих, бо прісна вода дуже швидко всмоктується і створює набряк легень.

«Святослав поступив із сатурацією 70 із нестабільною гемодинамікою. Ми підтримували серцево-судинну діяльність. Був набряк легень і РДС 3-го ступеня. З легень санувалась велика кількість кров’янисто-пінистої мокроти. У Святослава була клініка катехоламінового шоку, важка гіпокоагуляція, тобто наявна кровотеча із інтубаційної трубки та кров'янисті виділення із прямої кишки. Хлопчика підключили до апарата штучної вентиляції легень», – повідомила завідувачка відділення реанімації Віра Приймакова.

Святослав також пережив гіпоксію, тобто тривале кисневе голодування. Це усе впливає негативно на мозок та на інші органи.

Хлопчик понад тиждень перебував у реанімації . На щастя, лікарям вдалося стабілізувати стан хлопчика, з’явилася позитивна динаміка з боку легень.

«У понеділок,16 липня, ми зняли хлопчика з ШВЛ, він вже дихає самостійно. Святослав розуміє, де він, що з ним. Йому ще важко говорити, тож відповіді пише у телефоні», – уточнила ZAXID.NET Віра Приймакова.

Поруч зі Святославом у лікарні весь час була мама Галина. Батько хлопчика захищав Україну і загинув на війні.