Перше серце в Україні після 15-річної перерви пересадили у грудні 2019 року

Уночі, 9 грудня, бригада трансплантологів провела трансплантацію серця 26-річній дівчині, у якої виявили злоякісну пухлину серця. Пацієнтка чекала цієї пересадки як дива, повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

Донором серця для дівчини став пацієнт з обласної лікарні Києва, якого лікарям врятувати не вдалося. Донорський орган з лікарні в Інститут серця привезли посеред ночі, на щастя, на вулицях не було заторів, тож його доставили швидко. Бригада трансплантологів уже чекала на серце і підготувала пацієнтку до операції.

«Ніч, дощ і холод, всі нормальні люди сплять, а у нас 25-та трансплантація серця. Молода дівчина з великою пухлиною лівого шлуночка чекала цієї операції як дива. За останні два місяці пухлина почала активно рости. На момент операції була як кулак. Ми дуже хотіли її врятувати. Сподіваюся, у нас вийшло», – повідомив Борис Тодуров.

Операція закінчилася о 3:25 ночі. За словами Бориса Тодурова, пухлина була злоякісна, яка, на щастя, нікуди не проростала.

Загалом в Інституті серця провели вже 15 пересадок серця, ще 10 трансплантацій команда трансплантологів під керівництвом Бориса Тодурова провела на виїздах в інших лікарнях, зокрема і у Львові.