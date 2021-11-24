В Україні пересадку двох органів одночасно ще не проводили. Таку операцію зробили вперше і вона пройшла успішно

Уперше в Україні київські лікарі пересадили одночасно серце і нирку одній людині. Реципієнтом органів став 52-річний киянин, який 16 років був на гемодіалізі і в якого вийшло з ладу серце, повідомила у Facebook 24 листопада засновниця ГО «Всеукраїнська платформа донорства iDonor» Ірина Заславець.

За її словами, симультанну трансплантацію (трансплантація одразу двох органів одночасно) провели в Інституті серця МОЗ України.

«Працювало дві команди – місцева на чолі з Борисом Тодуровим та команда Київського міського центру нефрології та діалізу під керівництвом Владислава Закордонця. Трансплантація розпочалася о 18-й і тривала до півночі. Спершу лікарі пересадили серце, потім – нирку», – повідомила Ірина Заславець.

Реципієнт – 52-річний киянин Всеволод. У нього відмовили нирки і він 16 років був на гемодіалізі. Замісна ниркова терапія, а також супутні патології вивели з ладу серце.

Спершу пересадили серце, а тоді - нирку

«Воно перетворилося на камінь. Я його бачила. Якщо у всіх попередніх трансплантаціях серця реципієнтів були збільшені в кілька разів, бо втрачали пружність і не могли перекачувати кров, то серце Всеволода було вкрите кальцієм. Клапан і тканини закам’яніли. Таке серце могло перестати битися будь-якої миті, – пише Ірина Заславець.

Донором органів став чоловік, який помер від інсульту. Рідні попросили не розголошувати деталей, але підписали усі необхідні документи. У донора вилучили печінку, нирки і серце.

Печінку пересадили 59-річному Ігорю з Київщини, який чотири роки жив з діагнозом «цироз». А ще одну нирку отримав пацієнт Національного інституту хірургії иа трансплантології ім. О. Шалімова. Усі операції пройшли успішно.