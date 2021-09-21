У Львові проводять унікальні операції з пересадки органів фахівці з Києва, Львова і Польщі

Вперше в Україні провели трансплантацію серця 13-річній дитині. Пересадку провели у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова, повідомив ввечері 21 вересня директор Інституту серця Борис Тодуров.

«Вперше в Україні трансплантація серця дитині 13 років. Ми знову у львівській лікарні швидкої допомоги. Сьогодні одномоментно проходить трансплантація серця, легень, печінки, нирок, рогівки очей. Працює спільна команда київських, львівських і польських спеціалістів. Дякуючи Олегу Самчуку і його дружній команді, це стало можливим у нашій країні Десятки спеціалістів з різних центрів, працюють чітко як відлагоджений механізм. Це моя 20 трансплантація», - написав у Facebook Борис Тодуров.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги наразі ні про унікальну операцію, ні про донора і реціпієнтів нічого не повідомляють. Деталі про проведення пересадок обіцяють повідомити завтра.