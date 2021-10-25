Львів'янин Віктор Бабій, якому пересадили легені, вже активно займається на тренажерах

До виписки з львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги готується 56-річний львів’янин Віктор Бабій, якому першому в Україні пересадили легені. Пацієнт у хорошій формі, активно займається на тренажерах і складає плани на майбутнє, повідомив 25 жовня директор лікарні Олег Самчук.

«Ми готуємося виписувати чоловіка, якому першому в Україні успішно трансплантували легені», – повідомив Олег Самчук.

Львів’янину Віктору – 56 років. Понад десять років він мав хронічне захворювання легень, останні чотири майже не виходив з квартири. Його життя залежало від кисневого концентратора і без трансплантації він не мав жодних шансів вижити.

Трансплантацію легень вперше в Україні провели 21 вересня. Тоді врятували відразу шість життів, пересадивши хворим серце, легені, печінку, нирки і рогівку ока. Донором органі встав 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

Трансплантацію легень проводила команда, до якої увійшли львівські і польські лікарі. Польські трансплантологи приїхали до Львова з міста Забже, з Сілезького центру хвороб серця, де команда львівських трансплантолгів неодноразово проходила стажування На рахунку польських колег більше сотні пересадок легень.

«Кожного дня Віктор багато годин проводить в русі, займається на тренажерах, виконує дихальні вправи. Набрав три кілограми. Має чудовий апетит і дуже багато планів на життя. Ми з колегами радіємо за нашого пацієнта. І дуже хочемо, щоб його історія додала віри усім українцям, які потребують трансплантації легень», – повідомив Олег Самчук.

Виписка пацієнта з лікарні, за його словами, запланована на середу, 27 жовтня.