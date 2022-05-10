Володимир Андреїшин є майстром спорту України з бодібілдингу

Спортсмен Володимир Андреїшин з Самбора здобув дві медалі на чемпіонаті Європи з бодібілдингу. Він став чемпіоном у класик фізик та віце-чемпіоном у класичному бодібілдингу.

Змагання проходили в іспанському місті Санта-Сусанна. У останній день чемпіонату Європи з бодібілдингу та фітнесу відбулися змагання у класик фізик серед чоловіків +180 см. Володарем золотої медалі став 26-річний представник Львівщини Володимир Андреїшин.

Атлет також вибором срібну медаль у класичному бодібілдингу.

Володимир Андреїшин є майстром спорту України з бодібілдингу, чемпіоном Європи 2018 року, професійним фітнес-тренером. Торік у листопаді він виборов срібну медаль у класичному бодібілдингу серед чоловіків на чемпіонаті світу.