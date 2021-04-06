Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу відкрив провадження щодо участі гравців у міжнародних матчах «збірної команди ДНР». Про це йдеться у повідомленні УАФ.

Зазначається, що СБУ передала УАФ інформацію про те, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірної так званої «ДНР» брали участь у товариському матчі проти збірної так званої «Республіки Абхазія» 25 вересня 2020 року на стадіоні «Динамо» в Сухумі у Грузії.

УАФ пропонує дев’яти гравцям матчу з 1983 по 2002 р.н. надати письмові пояснення.

Крім того, СБУ було встановлено, що протягом 8 - 12 грудня 2020 року в Сухумі у турнірі «Ліга братських народів-2020» брала участь команда «Схід-вугілля» з так званої «ЛНР».

Письмові пояснення чекають від 17 гравців з 1984 по 2004 р.н.