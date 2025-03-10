Рятівні клітини українки врятують життя пацієнту з Італії

28-річна українка Неля вперше стала донором кісткового мозку для іноземця, а точніше, для пацієнта-італійця. Громадяни інших країн майже 200 разів були донорами для українців. А цього разу рятівні клітини вперше з України повезли в італійську клініку.

Про можливість стати доноркою кісткового мозку Неля дізналася випадково. Побачила інформацію, почала читати, а потім просто заповнила анкету. Їй прислали конверт, у якому були палички для забору ДНК. Ними треба було просто провести по щоках і відправити назад у реєстр. Через пів року дівчина отримала повідомлення, що стала генетичним близнюком для пацієнта. Це означало, що десь у світі є людина, для якої її клітини – єдиний шанс на життя.

«Український реєстр нараховує понад 14,7 тисяч потенційних донорів і інтегрований у світовий реєстр з майже 40 мільйонами донорів. Коли пацієнту потрібна неродинна трансплантація, медики закладу, де він перебуває, подають до реєстру в своїй країні запит з так само визначеними лейкоцитарними антигенами (HLA). Після цього автоматизована система починає пошук спорідненої пари «донор-реципієнт», – повідомили в Українському центрі трансплант-координації.

Уже 13 разів донора для українських пацієнтів підбирали серед українців, але у більшості випадків – майже 200 разів - Український реєстр знаходив донора у інших країнах. Рятівні клітини привозили з Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Індії та навіть з США.

І ось нещодавно для порятунку іноземного пацієнта система підібрала спорідненого донора в Українському реєстрі. Саме Неля отримала повідомлення, що є генетичною близнючкою і рятівницею для пацієнта з Італії. Забір клітин провели в київському «Охматдиті». Того ж дня через кур’єра клітини відправили в італійську клініку.

Як приєднатися до реєстру донорів кісткового мозку, читайте тут.