У Рівному провели вже другу пересадку серця

Увечері 12 травня бригада столичних лікарів-трансплантологів у супроводі поліції терміново вирушила у Рівне, де з’явився донор органів. Уночі у міській лікарні Рівного бригада трансплантологів, до якої увійшли лікарі міської лікарні і Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова, відразу пересадила серце, а нирки і печінку забрали до Києва, де на них чекали пацієнти, повідомили на сайті Рівненської міської ради.

Донором органів став 29-річний чоловік з Дубна, який впав з мотоцикла і отримав несумісну з життям травму голови. Рідні чоловіка дали дозвіл на забір органів, а саме: серця, нирок і печінки, чим врятували життя чотирьох важкохворих людей.

Серце вночі, з 12 на 13 травня, пересадили прямо в Рівному. Реципієнтом став 49-річний чоловік з Рівненської області, власне серце якого останні три роки ледь працювало.

Нирки і печінку трансплантологи забрали до столиці, де на них вже чекали хворі. Печінку пересадять 40-річній жінці, у якої діагностовано цироз печінки.

Трансплантація органів в Україні набирає обертів. Все більше лікарень у різних містах України підключаються до трансплантації органів. І Львів тут посідає одне із перших місць, бо тут проводять трансплантацію органів не лише дорослим, а й дітям. Нещодавно у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше у Західній Україні провели трансплантацію нирки дитині.Львівські дитячі лікарі готуються також до трансплантації печінки і кісткового мозку. Перші операції планують провести ще цього року.