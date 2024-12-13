Зараз рука чоловіка життєздатна на 95%, його готують до наступних операцій

Спеціалісти хірургії кисті львівської лікарні св. Луки врятували від ампутації кисть 30-річному мешканцю Львівщини, яку розчавило пресом. Вона трималася лише на клаптику шкіри.

Чоловік працює у сфері металообробки та лиття пластику. Нещасний випадок стався в середині жовтня, коли чоловік працював із машиною для лиття пластмас під тиском. Вона може працювати у двох режимах: автоматичному та напівавтоматичному. І того дня працівник переплутав режими. Запхав ліву руку в пресформу, раптово спрацював автомат і розчавив долоню, повідомили у лікарні.

«Швидка» доставила чоловіка до Львова, в лікарню св. Луки. Поки чоловіка везли, кінцівка вже стала холодною. Всі судини були пошкоджені, а сама долоня вщент розтрощена. Хірурги провели ревізію рани, розтрощені кістки зафіксували апаратом зовнішньої фіксації, після чого провели реплантацію кінцівки, тобто анатомічно відновили всі травмовані структури: судини, артерії, вени, нерви та сухожилки. Зшили все – і кровопостачання відновилося. Операція тривала 5 годин, руку пацієнтові вдалося зберегти.

«Кисть життєздатна на 95%. Усі тканини прижилися. Можна вже говорити про наступні реконструктивні оперативні втручання на нервах та сухожилках для того, щоб максимально відновити функцію кисті. Але повне відновлення займе ще немало часу», – каже хірург Мирослав Досяк.

Спеціаліст наголошує: у таких випадках вирішальне значення має не лише майстерність хірургів, а й час. Постраждалому вдалося уникнути ампутації завдяки тому, що його оперативно доправили до лікарні.