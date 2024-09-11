Під час BookForum відбудеться публічна розмова із Салманом Рушді

31-й Lviv BookForum відбудеться у Львові 3-6 жовтня. У фестивалі візьмуть участь представники 18 країн: Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Канади, Мексики, Нігерії, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Сербії, США, України, Фінляндії, Хорватії. Цього року фокусною темою є «Сила спільнодії».

Протягом фестивалю анонсовані дискусії за участі дауреата Букерівської премії Салмана Рушді, лауреатки Пулітцерівської премії та «Оскара» Василіси Степаненко (продюсерки фільму «20 днів у Маріуполі»), дослідниці постколоніальних процесів з Індії Ґаятрі Співак, головного редактора «Нью-Йоркера» Девіда Рімніка, письменника та військовослужбовця Артема Чеха, феміністки, дослідниці творчості Сімони де Бувар з Бразилії Джаміли Ріб’єро, письменниці та перекладачки Софії Андрухович, автора бестселера про дітей, які намагаються бути ніжнішими ніж їх батьки, Бова Б’єрга, філософа Вахтанґа Кебуладзе, журналістки-рослідувачки з Мексики Лідії Качо. Повний список учасників можна побачити тут.

Програма міститиме близько 150 подій: 30 подій кураторської програми BookForum, яка відбуватиметься у гібридному форматі, 120 подій від видавництв та партнерів, які відбуватимуться у середмісті Львова.

Переглянути всю програму можна на сайті BookForum.

Події наживо відбудуться у Львові, у Пороховій вежі та на локаціях партнерів. Онлайн-трансляції українською можна буде переглянути на YouTube-каналі форуму, а також на каналах генеральних медіапартнерів.

Англійською мовою з іспанськими, французькими та німецькими субтитрами можна буде долучитись до трансляції на Vimeo-каналі HAY Festival.