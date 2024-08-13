31-й фестиваль BookForum відбудеться 3-6 жовтня у Львові

Міжнародний літературний фестиваль BookForum відбудеться у Львові 3-6 жовтня 2024 року. Фокусною темою фестивалю, який відбуватиметься онлайн і офлайн, буде «Сила спільнодії». Організатори у вівторок, 13 серпня, повідомили, що учасниками 31-го фестивалю BookForum стануть письменники Салман Рушді, Джеймс Алан Робінсон, Софі Оксен, Георгій Господінов, Мирослав Шкандрій, Кшиштоф Чижевський тощо.

«У межах програми розкриватимемо три головні аспекти: напрями дискусій, присвячених постколоніалізму, висвітлимо активізм у різних його проявах та говоритимемо з українськими військовими, журналістами та документаторами про російсько-українську війну», – розповіла програма директорка BookForum Софія Челяк.

Наразі організатори анонсують церемонію відкриття, 20 дискусій, п'ять публічних інтерв'ю з топовими українськими та іноземними інтелектуалами, чотири партнерські події. Програму фестивалю опублікують згодом.

Додамо, що вже втретє партнерами BookForum є британський фестиваль Hay Festival, який безкоштовно транслюватиме дискусії англійською, іспанською та українською мовами. Крім цього, вперше партнером BookForum стане австрійський Інститут гуманітарних досліджень, який допомагатиме з логістикою.

Нагадаємо, що 2023 року BookForum відбувся онлайн та офлайн 4-8 жовтня. Фокусною темою події був «Перепис майбутнього». Книжковий ярмарок вперше відбувся на новій локації – у сквері «На Валах» біля Порохової вежі.