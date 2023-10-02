Новими локаціями стануть Порохова вежа та сквер «На Валах»

У Львові з 4 до 8 жовтня пройде традиційний BookForum. Він складатиметься з міжнародного літературного фестивалю та ярмарку. Фестиваль розпочнеться з урочистого відкриття 4 жовтня, а сам фестиваль триватиме з 5 до 8 жовтня. Фокусною темою 30-го фестивалю є «Перепис майбутнього». Його учасники говоритимуть про життя після перемоги, щастя після війни та культурний простір після російської експансії.

Дискусійна панель програми налічує 30 подій, які відбуватимуться наживо у Пороховій вежі (Львів), а також онлайн на сайті Bookforum (українською) та на платформі діджитал-партнера Hay Festival (англійською).

Книжковий ярмарок, на якому цього року буде представлено 50 видавництв та два колективних стенди, відбудеться на новій локації – у сквері «На Валах», що біля Порохової вежі 6-8 жовтня.

Вхід на усі події вільний.

Ми уважно прочитали програму та обрали найцікавіші, найактуальніші та найбільш резонансні події фестивалю. Проте радимо звернути увагу на повну програму, яку можна побачити на сайті Lviv BookForum можна за посиланням.

Обрані події Lviv BookForum

4 жовтня

Книга «Найстрашніші дні мого життя» як шлях від правди до справедливості.

17:00, Сесійна зала Львівської міської ради

Російська тактика в Україні – затьмарювати попередні злочини ще більшими трагедіями, немов стираючи попередні біди. Проте як документувати історію однієї трагедії, родини, вулиці, міста так, щоб її не можна було заперечити? У книзі «Найстрашніші дні мого життя» зібрано репортажі The Reckoning Project про найбільші воєнні злочини першого року великої війни Росії проти України.

5 жовтня

Війна як крах цивілізації: чи буде щастя після війни?

16:00, Порохова вежа

Учасники: Вахтанґ Кебуладзе, Енн Епплбом /онлайн/, Тетяна Огаркова, Славенка Дракуліч (онлайн), Максим Яковлєв

Як спілкуватися з людьми, які пережили війну? Чи можливо знову відчути щастя після травми? Чи можуть війни означати нові починання? Війна сприяє чи перешкоджає прогресу?

Розробляючи план Маршалла для України: чому перемога України піде на користь усім

18:00, Порохова вежа

Учасники: Севгіль Мусаєва, Олександра Матвійчук, Крістіна Бердинських, Тімоті Ґартон Еш, Емма Грехем-Харрісон, Олександр Сушко

Як війна в Україні впливає на світову економіку? Які довгострокові небезпеки миру на російських умовах? Що Україна може запропонувати світові? Та чому лише повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може стабілізувати світові продовольчі та енергетичні ринки.

Церемонія нагородження лауреатів Премії «Зустріч» Українсько-Єврейської Зустрічі

20:30, Порохова вежа

Учасники: Ольга Муха, Наталія Федущак, Оксана Форостина, Софія Андрухович, Мар’яна Савка

Нагорода присуджується щорічно за найвпливовіший твір художньої й документальної літератури (почергово), що сприяє українсько-єврейському порозумінню, допомагаючи зміцнити позиції України як багатоетнічного суспільства й втілюючи девіз «Наші історії неповні одна без одної». Цьогорічна церемонія нагородження відбудеться за участі української письменниці Софії Андрухович, чий роман «Амадока» отримав премію 2023 року.

06 Жовтня

Життя в тіні великого батька: презентація видання про Франца Ксавера Моцарта

13:00, «Дзиґа»

Учасники: Мар’яна Савка, Роксолана Гавалюк

Ким був син Вольфганга Амадея Моцарта та як він вплинув на музичне середовище Галичини на початку XIX ст., проживши тут понад 30 років? Видання зібрало переклади щоденника, листи та детальний хронограф-біографію Франца Ксавера Моцарта.

Свобода думки vs індоктринація

13:00, Порохова вежа

Учасники Ярослава Барб’єрі, Джанін Ді Джованні, Пітер Померанцев, Ян Гарнер /онлайн/

Як це, взяти цілий народ, знищити його ідентичність і нав’язати йому нову? Це мета Росії в Україні. Які методи вони використовують і як це порівнюється з іншими прикладами в усьому світі та в історії?

Місто як один з персонажів

16:00, Книгарня «Є»

Учасники: Артем Скорина, Пилип Білянський, Олексій Вишник, Олена Кузьміна

У дискусії письменники з різних регіонів України (Олена Кузьміна, Олексій Вишник та Пилип Білянський) обговорять як краще вписати в сюжет справжнє або вигадане місто.

Як війна змінила акценти в розмові з дітьми про важливі речі через книжки

17:00, America House Lviv

Учасники: Тетяна Стус, Ірина Озимок

Українські дитячі письменниці розглянуть важливі аспекти спілкування з дітьми через літературу в умовах війни. 7 жовтня о

17:00 (Львівська обласна бі́бліотека для дітей) розмова на цю тему продовжеться.

Ніч (вечір) поезії та музики

18:00, Львівський театр ляльок. Нижній зал

Учасники: гурт «Пиріг і Батіг», Світлана Поваляєва, Остап Сливинський, Галина Крук, Ірина Цілик, Катерина Калитко, поетичний колектив Landschaft, Олена Гусейнова, Павло Вишебаба, Ярина Чорногуз, Катерина Міхаліцина

Традиційна для BookForum подія, яка об’єднує живу музику та поезію.

Глобальні наслідки екоциду Росії в Україні: чому перемога України сприятиме боротьбі зі зміною клімату

18:00, Порохова вежи

Учасники: Філіп Сендс, Тамара Гундорова, Ребекка Солніт /онлайн/, Саша Довжик

Агресія Росії завдає величезної шкоди навколишньому середовищу, яка матиме тривалий вплив на Україну. Системи зброї та масові поховання спричиняють забруднення ґрунту в житниці Європи. Знищення Росією Каховської ГЕС спустошило цілі екосистеми на півдні України. Росія зняла ядерне табу, а обстріли поблизу Запорізької АЕС підігрівають побоювання щодо ядерної катастрофи. Водночас вибух на Чорнобильській АЕС – одна з найбільших техногенних катастроф в історії – став каталізатором початку розпаду Радянського Союзу.

«Жити таїнством. Вісім розмов з митрополитом Борисом Ґудзяком»: презентація книги. Розмова Богдани Матіяш і Тараса Прохаська.

17:00, Музей етнографії

Розмова Богдани Матіяш та Тараса Прохаська про послання владики Бориса Ґудзяка про роль та місце церкви в сьогоднішньому світі та про рефлексії довкола російсько-української війни

Боротьба за чи зі словами? Складнощі розмов про війну

14:00, Порохова вежа

Учасники : Люк Гардінґ, Девід Ріфф, Ярина Чорногуз, Світлана Поваляєва, Тетяна Огаркова

Декому необхідно говорити про війну, про кожне втрачене життя, кожну зруйновану будівлю. Інших війна змушує мовчати. На цій події досліджуватимемо емоційний і професійний простір між переживанням війни та розповіддями про неї.

Творча зустріч з письменником Василем Шкляром

15:00, Львівська обласна бібліотека для юнацтва

Локація : Василь Шкляр – український письменник, громадський діяч, автор широко відомих романів «Чорний Ворон», «Троща», «Маруся», «Характерник», «Чорне Сонце». Під час виступу Василь Шкляр зачитає уривки з декількох романів та відповість на запитання читачів.

8 жовтня

Чи існувала українська радянська література? Неканонічний канон, класики і пісні про Сталіна

13:00, Музей етнографії

Учасники: Віра Агеєва, Мар'яна Гірняк

Якою була ідентичність українського радянського письменника? Максим Рильський, Ірина Вільде та інші. Що це були за люди? Що вони писали і як читати створені ними тексти зараз?

Жінки, війна і справедливість: пам'яті Вікторії Амеліної

13:30, Порохова вежа

Учасники: Тетяна Терен, Лариса Денисенко, Олександра Матвійчук, Крістіна Лемб

Перемоги України не буде без справедливого покарання військових злочинців. Ця розмова буде про боротьбу українських жінок за справедливість та їхнє бачення майбутнього країни. Розмова пам’яті доброї подруги фестивалю Вікторії Амеліної, яка загинула у липні 2023 року після російського ракетного обстрілу Краматорська.

Гуцульський текст і контекст

16:00, Львівська обласна бібліотека для юнацтва

Учасники: Василь Карп'юк, Люба-Параскевія Стринадюк, Олександра Салій

Обговорення творів письменників з Гуцульщини в контексті української літератури. Діалект як спосіб передачі колориту і збагачення літературної мови чи бар'єр на шляху до розуміння. Твори про Гуцульщину і твори гуцулів – спільність і відмінність.