Андрій Курков вважає таку ситуацію нормальною

Міжнародний авторський фестиваль у Торонто запланував дискусію «Нотатки про вторгнення: Маша Ґессен та Андрій Курков у розмові про війну Росії в Україні, що триває». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український письменник та військовий Артем Чех. Дискусія Graeme Gibson Talk запланована на 24 вересня у Harbourfront Center.

«Один із найвідоміших українських письменників, Андрій Курков, працював журналістом в Україні та проходив військову службу наглядачем у в’язниці в Одесі, перш ніж стати автором романів та науково-популярних книжок, зокрема “Щоденника вторгнення”, розповіді з перших вуст про вторгнення в Україну. Штатний/а автор/ка New Yorker Маша Ґессен – відомий/а російсько-американський/а журналіст/ка і мислитель/ка, які багато писали про скочування Росії до тоталітаризму за правління Владіміра Путіна та його глобальні наслідки. Маргарет Етвудпредставить тему вечора та авторів – обидва спікери мають надзвичайні знання про війну в Україні, геополітичні сили, а також політичних діячів, які стоять за цими силами», – анонсують подію організатори.

Певних нюансів цій дискусії з «хорошими росіянами», а саме з Гессен передував скандал у Нью-Йорку. У травні 2023 року письменники Артем Чех, Ірина Цілик та Артем Чапай відмовилися брати участь у фестивалі The World Voices Festival у Нью-Йорку через подію, в якій брали участь Маша Ґессен (Ґессен надає перевагу гендерно-нейтральним займенникам) та інші росіяни («російський контекст, жертви тоталітаризму, оця вся болотна муть», – пише Чех).

Попри те, що українські письменники (а Артем Чех та Артем Чапай одночасно є військовослужбовцями) від самого початку наголосили, що виступатимуть лише у тому випадку, якщо у фестивалі не братимуть участь росіяни, незалежно від поглядів останніх, організатори поставили українців перед фактом щодо події за участі Ґессен. Чех, Цілик і Чапай відмовилися брати участь у фестивалі. Згодом їм повідомили, що російські учасники скасували свою дискусію. Зрештою подія Ukrainian writers at war відбулася, як і було заплановано.

Натомість Маша Ґессен на знак протесту оголосили про відставку з посади заступника голови опікунської ради PEN America. У коментарі виданню The Atlantic, яке першим написало про скандал на фестивалі, Маша Ґессен назвали скасування панелі за участі росіян зрадою цінностей організації.

«Я почувався, ніби мене просили сказати цим людям, що, оскільки вони росіяни, то не можуть сидіти за великим столом. Їм доводиться сидіти за маленьким столом збоку», – цитує Ґессен ВВС.

Організатори заявили, що через виступ з росіянами українці мали б проблеми в Україні. Натомість усі письменники категорично це заперечили. В американській пресі їх назвали «жорстокими». Згодом висловлювання «жорстокі українські письменники» навіть стало мемом.

«Мене нещодавно в Прінстоні спитали про те, як Віка Амеліна сфотографувалася у футболці з написом Cruel Ukrainian Author на знак підтримки для нас. Я почала говорити і так гірко стало... Кілька місяців тому все це ще мало якийсь сенс, а потім Віку вбили. І нічого ж не пояснять ці жорстокі українські автори тим, хто так ніфіга і не зрозумів», – прокоментувала майбутній виступ Куркова Ірина Цілик.

«Андрій Курков не міг не знати про цей скандал. Знав, звісно. І навряд чи забув. Але це не заважає йому зараз сісти за один стіл з Гессен. Напевно він розповідатиме багато правильних і банальних речей про Україну. Напевно навіть це принесе якусь користь. Але все це трохи смердітиме російським контекстом і болотною муттю. Можливо, є якісь сподівання на те, що Етвуд, яка сидітиме за тим самим столом, дещо нейтралізує той сморід, але не певен. Просто відтепер все, що говоритиме Андрій Юрійович з міжнародних майданчиків, видаватиметься мені нечесним і неправильним», – написав Артем Чех. Він додав, що ситуація викликає в нього обурення.

«Готуйте лобне місце. Мені до хейту не звикати. Гессен заслала десятки тисяч доларів на допомогу Україні, до Росії має ще менше відношення ніж Шишкін, громадянин Швейцарії. Якщо проведете референдум щодо того: зрадник я чи ні і народ проголосує, що зрадник, то я замовкну і більше в міжнародному публічному просторі виступати на тему російської агресії не буду», – написав Андрій Курков у коментарях під дописом Чеха.

Нагадаємо, Міхаіл Шишкін – російський письменник, що живе у Швейцарії. Після того як письменник Юрій Андрухович взяв участь з ним у публічній дискусії про війну в Україні у межах норвезького фестивалю Bjørnsonfestivalen, вибухнув скандал.