Команда лікарів, яка допомогла хлопчику з'явитися на світ

У пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні 40-річна мешканка села Соколя Яворівського району Ірина Михасяк народила 11 дитину. Пологи пройшли нормально, на світ з’явився здоровий хлопчик з вагою 3 кг 700 г.

У лікарні повідомили, що жінка до пологів деякий час була під спостереженням медиків у відділенні екстрагенітальної патології, бо потребувала професійної опіки. Нею опікувався акушер-гінеколог Максим Костів. А вже у пологовому залі поруч з Іриною був акушер-гінеколог Сергій Ігнатович, завідувач пологового відділення Володимир Солощенко, акушерка Валентина Зубачик та лікар-неонатолог Ірина Лут. Пологи минули без ускладнень, на світ з’явився здоровий хлопчик. Його назвуть Святославом.

Ірина розповіла лікарям, що її найстаршому сину 17 років. У родині росте дев’ять дівчаток і два хлопці, тож буде кому допомагати няньчити найменшого брата.

У четвер, 25 січня, багатодітну маму виписали з лікарні. З пологового відділення вона поїхала з подарунком: корзиною для перевозки дитини, ванночкою, пеленками, підгузниками, одягом та іграшками для маленького Святослава.