Жінка народжувала вже дев'ять дітей у обласному перинатальному центрі

У Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка народила 17-ту дитину. Як повідомила у коментарі ZAXID.NET головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва, жінка народжувала природнім шляхом. Наразі з нею та новонародженим хлопчиком все добре.

Як зазначили у Рівненському обласному перинатальному центрі, жінка народила хлопчика у неділю, 3 грудня. «У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї восьми хлопчиків та восьми дівчаток наразі народився дев’ятий хлопчик», – повідомили у медзакладі.

За словами Вікторії Єнікеєвої, вага новонародженого хлопчика – 3 кг 960 грам, а ріст – 55 см. Його матір – мешканка Рівненського району. Вагітність у неї протікала добре, жінка народжувала природнім шляхом. Це вже дев’ята дитина, яку жінка народила у обласному перинатальному центрі.

Додамо, що для Рівненщини наразі це не рекорд. До прикладу, в лютому цього року в цьому ж перинатальному 43-річна жінка народила 18-ту дитину і зазначила журналістам, що готова народжувати ще.