У медзакладі хлопчик набрав півтора кілограма. Його виписали з вагою 2,4 кг

Лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні виходили передчасно народженого хлопчика, вагою 900 грам. Дитина народилась на 26 тижні вагітності. За понад два місяці перебування у медзакладі хлопчик набрав півтора кілограма. Немовля виписали з обласної дитячої лікарні у п'ятницю, 28 жовтня, повідомила завідувачка неонатального центру лікарні Катерина Макарчук.

«В п’ятницю ми виписали нашого Назарчика! Він народився передчасно на 26 тижні вагітності, його вага при народженні була 900 грам! Він провів у нас, в неонатальному центрі 67 днів», – розповіла жінка.

Спершу хлопчик перебував у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де отримував дихальну підтримку. Через деякий час його перевели на другий етап виходжування, де всі разом вчили його дихати, їсти самостійно, створювали йому комфортні умови для розвитку.

Відомо, що за час перебування у медзакладі він набрав 1,5 кг. Хлопчика виписали з вагою 2,4 кг. За місяць батьки повинні привезти немовля для катамнестичного спостереження – воно обов'язкове для передчасно народжених дітей.