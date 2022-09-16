Дітей виписали з рівненського перинатального центру 7 вересня

У рівненському перинатальному центрі лікарі виходили передчасно народжену трійню. При народженні двоє хлопчиків та дівчинка мали вагу 1460, 1470 та 1380 грамів. Народились вони на 32 тижні вагітності. Перші два тижні свого життя діти провели у реанімації, згодом, коли вони набрали вагу, їх виписали з медзакладу.

Як повідомили на сторінці Рівненського обласного перинатального центру, трійня народилась 11 серпня. Для їхньої матері це була перша вагітність.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET заступниця головного лікаря з неонатології Галина Ковальова, діти передчасно народились на 32 тижні і мали вкрай малу вагу: 1460, 1470 та 1380 грамів. У немовлят були проблеми з самостійним диханням та харчуванням, тому перші два тижні вони провели у реанімаційному відділенні, підключені до апаратів.

«Майже чотири тижні малюків виходжував персонал відділень «Інтенсивної терапії» та «Виходжування передчасно народжених дітей». Вони вчилися самі дихати, їсти, а батьки за ними доглядати і звикати до того, що вони тепер багатодітна родина», – йдеться у повідомленні.

Коли діти набрали вагу 2 кг, їх разом з батьками виписали із медзакладу. Це сталось 7 вересня. Наразі стан здоров'я новонароджених задовільний.