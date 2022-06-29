Дитина з'явилась на світ зранку в середу, 29 червня, в Чортківській міській лікарні

У Чортківській міській лікарні на Тернопільщині народився хлопчик, вагою майже 6 кг. Немовля з'явилось на світ природнім шляхом, ніяких хірургічних втручань його матері не робили. Відомо, що немовля здорове, з ним та його матір'ю все добре.

Як зазначили на сторінці Чортківської міської лікарні, хлопчик народився близько 05:00 у середу, 29 червня, в пологовому відділенні лікарні. При народженні його вага становила 5 кг та 920 грам, а зріст – 60 см. Також відомо, що кесарів розтин матері дитини не робили: немовля народилось природнім шляхом.

«Щиро вітаємо батьків з народженням синочка та бажаємо міцного здоров’я і щасливої долі для малюка», – йдеться у дописі лікарні.

Зазначимо, що діти з такою вагою народжуються не часто, втім, показник у майже 6 кг не є рекордним в Україні. У 2014 році на Тернопільщині народився Даниїл Юрчук з вагою 6,8 кг. Втім, за декілька років хлопчик цілком зрівнявся параметрами зі своїми однолітками.