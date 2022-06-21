Дівчинка з мамою зараз почуваються добре

У Калуському пологовому будинку народилася дівчинка вагою 5,07 кг та зростом 54 см. Як стверджують місцеві медики, це – перший випадок народження дитини вагою понад 5 кг у Калуші за крайні 15 років. Дівчинку назвали Кароліною. Дитина та мама зараз почуваються добре.

Про народження п’ятикілограмової дівчинки повідомили лікарі Калуського полового будинку у вівторок, 21 червня. У пологовому будинку зазначають, що новонароджена дівчинка – перша за 15 років дитина, яка народилася із такою вагою. Дівчинку назвали Кароліною. Її вага – 5,07 кг, зріст – 54 см.

Лікарі пологового будинку також опублікували фото мами дівчинки та привітали її з народженням дитини. Медики також додають, що пологи були непрості і для мами, і для акушерів, і для дитини. «Вітаємо мужню жінку Іванишин Оксану з села Дорогів Галицького району з народженням донечки Кароліни, вагою 5070 г та зростом 54 см. Оскільки це природні пологи, складно було всім – і нам, і жінці, і дитині. За останні 15 років природніх пологів з вагою понад 5 кг в нас не було», – йдеться у повідомленні Калуського пологового будинку.